Kabil yönetimi ABD-Taliban barış görüşmelerine katılmak istiyor

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gıran Hivad, basına yaptığı açıklamada, ABD-Taliban arasında daha önce yapılan barış görüşmelerine Afganistan hükümetinden temsilci davet edilmediği için bu çabaların sonuçsuz kaldığını söyledi.



''ABD-Taliban arasındaki barış görüşmelerine Afganistan hükümeti de katılsaydı böyle bir sorun yaşanmazdı.'' diyen Hivad, Afganistan'ın bu görüşmelerden uzak tutulduğunu belirtti.



Hivad, ''Afganistan hükümeti ABD-Taliban arasında yeniden başlaması beklenen barış görüşmelerine katılmak ve önemli rol almak istiyor'' ifadesini kullandı.



TRUMP MÜZAKERELERİ DURDURMUŞTU



ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.



Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve Moskova'ya heyet göndermişti.



BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.



Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

