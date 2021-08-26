Kabil'de bir günde 3 patlama

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarındaki 2 bombalı saldırının ardından, kentte yeni bir şiddetli patlama daha meydana geldi.



Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.



TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban sözcüsü, patlama nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin öldüğünü ve yaralı militanların bulunduğunu duyurdu.

Kabil Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD medyası, Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı.



Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtildi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın patlama ile ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Afganistan'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili de açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı saldırıyır kınadı. Açıklamada, "Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırlar sonucunda çok sayısa can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünki saldırının ardından yaşanan can kayıplarının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

RUSYA: 2 ASKERİMİZ ÖLDÜ



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil Havalimanı dışındaki intihar saldırısında en az 2 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD, BİRLEŞİK KRALLIK VE AVUSTRALYA UYARMIŞTI

Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık, Perşembe sabahı itibariyle vatandaşlarına olası bir saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu.



Perşembe sabahı Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Kabil Havalimanı'nda "yakın" ve "şiddetli" bir terör saldırısının "çok güvenilir bir şekilde rapor edildiğini" söylemişti.

GUARDİAN MUHABİRİ: HAVALİMANINA YAKIN OTELDE MEYDANA GELDİ

The Guardian'ın savunma ve güvenlik editörü Dan Sabbagh ise İngiliz savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, havalimanına yakın olan Baron otelinin yakınında meydana gelen patlamanın ardından askeri zayiat olmadığını aktardı.

Sabbagh, patlamanın siviller üzerindeki etkisi ile ilgili konunun netleşmediğini bildirdi.

PATLAMADAN İLK GÖRÜNTÜLER

