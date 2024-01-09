Kabil'de bombalı saldırı: En az 3 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in doğusunda meydana gelen bombalı saldırı sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kabil'de bombalı saldırı: En az 3 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Zadran, Kabil'in doğusundaki Alokhail bölgesinde akşam bir yolcu aracına yerleştirilen manyetik bombanın patlatılması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini söyleyen Zadran, olayla ilgili bir şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde de 6 Ocak'ta meydana gelen sonucu 5 kişi ölmüş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...