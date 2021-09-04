Kabil'de hayat normale dönüyor: İlk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi

Afganistan'da ABD güçlerinin ülkeden ayrılması ve Taliban'ın kontrolü sağlamasından bu yana başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan iç hatlardan ilk yolcu uçağı havalandı. Döviz büroları ve özel üniversiteler faaliyetine başladı.

Anadolu Ajansı 04.09.2021 - 16:50

Kabil'de hayat normale dönüyor: İlk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi

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Afganistan'da Ariana Afgan Hava Yolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin bayrak taşıyıcısı Ariana Afgan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu.

Gün içinde bir iç hat uçuşunun da Herat'a yapılacağını belirtilirken, bugünden itibaren iç hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam ettirileceği ifade edildi.

KABİL'İN DÖVİZ ÇARŞISI ŞEHZADE FAALİYETİNE BAŞLADI

Ayrıca Taliban'ın başkenti ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kabil Şehzade Sarayı'nın da faaliyetine başladığı belirtildi.

Afganistan'daki döviz kurunun belirlendiği ayaklı borsa olarak bilinen Şehzade Sarayı'nın açılmasıyla 1 dolar 87 Afganiden 84'e geriledi.

Onlarca döviz bürosunun bulunduğu Şehzade, şehrin Mandevi bölgesinde yer alıyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTELER AÇILDI

Öte yandan Kabil'deki özel üniversitelerin de kapılarını açtıkları belirtildi. Az sayıda öğrencinin sınıflara gittiği ifade edilirken, devlet üniversitelerinin ise henüz açılmadığı kaydedildi.

Taliban yetkilileri üniversitelerin 7 Eylül'de faaliyetine başlayacağını duyurmuştu.

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