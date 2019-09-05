Afganistan'ın başkenti Kabil'deki saldırı, Taliban ile ABD arasında Amerikan askerinin ülkeden çekilmesi için yürütülen müzakereler sürerken gerçekleşti.
Hedefte Afganistan'daki NATO güçlerinin karargahı ile ABD Büyükelçiliği vardı. İntihar komandosu üzerindeki bombaları NATO karargahı yakınındaki kontrol noktasında patlattı.
Şiddetli patlamanın ardından dükkanlar ve otomobiller zarar gördü, çevredeki binaların camları kırıldı.
ABD tarafından müzakereleri yürüten Zalmay Halilzad tarafların çerçeve anlaşma üzerinde mutabakata vardığını açıklamıştı.
Buna göre anlaşmanın imzalanmasından itibaren 135 gün içinde Amerikan askerleri ülkedeki 5 üsten ayrılacak.
Kabil'de intihar saldırısı: 10 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın başkenti Kabil intihar saldırısıyla sarsıldı. 10 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki saldırı, Taliban ile ABD arasında Amerikan askerinin ülkeden çekilmesi için yürütülen müzakereler sürerken gerçekleşti.