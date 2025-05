Kabileden New York Times'a "porno" davası: "Bağımlı gibi gösterildik"

Brezilya’daki Amazon Ormanları bölgesinde yaşayan yerli bir kabile, ABD’nin The New York Times (NYT) gazetesine dava açtı. Gazetenin kabilenin internet ile ilk karşılaşmasına dair haberinde, kabile üyelerinin “teknoloji karşısında serseme dönmüş” ve “pornoya bağımlı olmuş” şekilde anlatıldığı iddia edildi.



Amazonlarda, Javari Vadisi’ndeki yaklaşık 2 bin nüfuslu Marubo Kabilesi, Los Angeles’ta mahkemeye başvurarak milyonlarca dolar tazminat talebiyle hakaret davası açtı. Kabilenin mahkemeye başvurusunda TMZ ve Yahoo da sanık sıfatıyla yer aldı. Söz konusu iki kurum, kendi haberlerinde, NYT’nin haberini “daha sansasyonel bir hale getirmek” ve “bu süreçte kabile üyelerini karalamak” ile suçlandı.



“TOPYEKUN BİR HALKIN KARAKTERİNE SALDIRILDI”



Mahkemeye yapılan başvuru, Jack Nicas imzasıyla Haziran 2024’te NYT’de yayınlanan haber hakkında yapıldı. Davacıların iddiasına göre, Elon Musk’ın Starlink’i sayesinde uydu interneti hizmetleri almaya başlayan kabile üyeleri, bu haberde, internete temel düzeyde maruz kalmak ile başa çıkamayan bir topluluk olarak lanse edilmişti. Haberde, kabile mensubu gençlerin pornoya bağımlı olduğu iddialarının da altı çiziliyordu.



Perşembe günü mahkemeye yapılan başvuruda, söz konusu ifadelerin “ortalama bir okuru Marubo halkının internet bağlantısının doğrudan bir sonucu olarak ahlaki ve toplumsal bir çöküş yaşadığı” mesajını verdiği ifade edildi. Bu tür ifadelerin kültürel bir yorumun ötesine geçtiğini söyleyen davacılar, bunun “topyekun bir halkın karakterine, ahlakına ve sosyal statüsüne doğrudan bir saldırı olduğunu, bunun söz konusu kişilerin modern dünyada işlev görmek için yeterli disiplin ya da değerlere sahip olmadığı mesajını verdiğini” belirtti.



“TELEFONA YAPIŞIK GENÇLER, PRONO İZLEYEN KÜÇÜKLER…”



Gazetenin sözcüsü The Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu haber adil bir şekilde okunduğunda, gururlu bir tarihe ve korunmuş bir kültüre sahip, uzak bir yerli köyünde yeni teknolojinin faydaları ve karmaşıklıklarının hassas ve ayrıntılı bir şekilde incelendiği görülüyor. Davaya karşı güçlü bir şekilde savunma yapmayı amaçlıyoruz” dedi.



Nicas’ın haberinde, üzerinden bir yıldan daha az bir zaman geçse de söz konusu yerli toplumunun internetin ve akıllı telefonların olumsuz etkileri ile karşı karşıya olduğuna işaret ediliyordu. Söz konusu zorluk ve olumsuz etkiler ise şu şekilde sıralanıyordu: “Telefonlara yapışmış gençler, dedikoduyla dolu sohbet grupları, bağımlılık yapan sosyal ağlar, çevrimiçi yabancılar, şiddet içeren video oyunları, sahtekarlıklar, yalan bilgiler ve porno izleyen küçükler.”



Haberde ayrıca bir kabile liderinin en çok porno konusunda rahatsız olduğu, genç erkeklerin müstehcen görüntüleri sohbet gruplarında paylaştığını anlattığı aktarılıyordu. TMZ’nin haberinde ise porno kısmı öne çıkarılarak “Elon Musk’ın Starlink Bağlantısı Bir Kabileyi Porno Bağımlısı Yaptı” denilmişti.