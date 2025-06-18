Kabin memuru gibi davranıp 120 kez bedava uçtu

ABD'de yaşayan 35 yaşındaki Tirone Alexander, sahte kabin memuru kimliğiyle kendini en az 120 kez ücretsiz uçtuğu gerekçesiyle dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Savcılar, Alexander’ı 2018 ile 2024 yılları arasında havaalanlarının güvenli alanlarına sahte bilgilerle giriş yapmak ve elektronik dolandırıcılık suçlarını işlemekle itham etti.



Alexander, 2013-2015 yılları arasında bölgesel havayollarında kısa bir süre kabin memurluğu yapmıştı. Savcılığa göre Alexander, bu deneyimini fırsata çevirdi.

ABD'deki bazı havayolu politikaları, farklı havayollarında çalışan pilot ve kabin memurlarının boş koltuklar varsa ücretsiz uçabilmelerine olanak tanıyor. Alexander da bu sistemden faydalanarak çeşitli havayolu firmalarının web sitelerinde check-in yaparken “uçuş görevlisi” seçeneğini işaretleyip sahte bilgilerle kayıt oluşturdu.



Mahkeme, Alexander’ı dört ayrı elektronik dolandırıcılık suçundan (her biri 20 yıla kadar hapis cezası taşıyor) ve havaalanının kısıtlı alanına yasa dışı erişim sağlamaktan (10 yıla kadar hapis cezası) suçlu buldu. Toplamda 90 yıla kadar hapis cezası alabilir.



Alexander’ın cezası 25 Ağustos’ta açıklanacak.