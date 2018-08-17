Toplantının başlarında iç siyaset konuları ve Amerikan medyasıyla olan atışmasına değinen Trump, Hazine Bakanı ile konuşurken sözü ABD’li Rahip Brunson’a getirdi.



“Türkiye’nin iyi bir dost olduğunu kanıtlayamadığını” söyleyen Trump; ismi açıklanmayan bir ülkeden bir türk vatandaşının serbest bırakılmasını sağladıklarından söz etti. Trump, "Birinin bir yerden çıkarılmasını istiyorlardı, o kişi çıkarıldı. Ama bizim harika rahibimizi tutmak istiyorlar. Bu adil ve doğru değil" ifadelerini kullandı.



Trump daha sonra Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e Türkiye’ye yönelik yaptırımların durumunu sordu. Bakan da yanıt olarak “Türk kabine üyelerinden birkaçına yaptırım uyguluyoruz. Eğer Rahip Brunson’ı hızlıca serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız şeyler var” dedi.

Trump, bu açıklamalardan saatler sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında Türkiye'nin uzun yıllar ABD’den yararlandığını yazdı. ABD Başkanı mesajında "Masum Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Ama Türkiye'ye kesintiler yapacağız" ifadelerine yer verdi.



TOPLANTI DUAYLA BAŞLADI

Öte yandan Amerikan medyasının da takip ettiği ve Trump’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantı, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun duasıyla başladı.

Trump, bakanlara teşekkür ettikten sonra, "Toplantıya Pompeo'nun duasıyla başlayacağız." diyerek sözü Dışişleri Bakanına bıraktı. Pompeo ise "Askerlik günlerinde sıkça okuduğu bir duayı okuyarak toplantıya başlamak istediğini" belirtti.

"Ey Tanrı, babamız, ey insanın kalbini arayan, samimiyetine ve gerçeğe yaklaşmamıza yardım et" sözleriyle başlayan duasında Pompeo'nun "Dürüstlükte ve temiz düşüncede iktidarımızın gücünü arttır" şeklindeki sözleri dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump dindar biri olarak bilinmese de başta Başkan Yardımcısı Evanjelik Mike Pence olmak üzere kabinedeki bazı isimlerin dini ritüellerini medyanın önünde de yapmaları kamuoyunun dikkatini çekiyor.