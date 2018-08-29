Yunansitan Başbakanı Aleksis Çipras'ın kabinedeki değişiklikleri, 2019'da yapılması beklenen seçimlerin daha erken bir tarihe alınması olasılığına karşı yaptığı iddia edildi.



Bakan ve bakan vekilleri ile 50'den fazla isimden oluşan Yunanistan'ın yeni kabinesinde 13 yeni isme yer verilirken, Dışişleri, Maliye ve Savunma gibi önemli bakanlıklarda değişiklik yapılmadı.



Atina yakınlarındaki yangın felaketinin ardından gelen istifa ile boşalan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanlığı'na daha önce kabinede yer alan Olga Gerovasili getirildi.



Hükümetin ana ortağı SYRIZA'nın merkez yönetim kurulu genel sekreterliğine seçilen İçişleri Bakanı Panos Skourletis, yerini kabinede yeni bir isim olan Aleksandros Haritsis'e bıraktı.



Denizcilik ve Gemicilik Bakanlığı'na, Savunma Bakanvekili Fotis Kouvelis getirilirken, yeni Kültür ve Spor Bakanı Mirsini Zorba oldu.



Ayrıca Adalet Bakanı Stavros Kontonis de koltuğunu kabinede bir diğer yeni isim Mihalis Kalogirou'ya bırakacak.



ÇİPRAS DENGELERİ GÖZETTİ



Kabine değişikliklerinde Başbakan Çipras'ın, hükümetin küçük ortağı ANEL Partisi ile dengeleri bozmamak için özen gösterdiği ifade edildi.

