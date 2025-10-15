"Kaburgalarımızı kırıp kaynar su döktüler": Filistinli esir, İsrail zindanında yaşadıklarını anlattı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten sonra, 20 İsrailli rehineye karşılık 1.968 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Şu anda ise hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri teslim edililyor.

El Cezire Arapça, İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Doktor Muhammed Asaliya'nın Gazze Şehrindeki Şifa Hastanesine kaldırıldığını bildirdi. Asaliya'nın, cezaevinde maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle kasılmalar ve göğüs ağrısı şikayetleri olduğu belirtiliyor.

İsrail hapishanesinde suçlama olmaksızın hukuksuz şekilde tutulan Filistinli esirlerden biri olan Ekrem el Basyuni ise gözaltı merkezlerindeki sistematik işkence, aşağılama ve ölüm sahnelerini anlattı.

"BIRAKIN ÖLSÜN DEDİLER, TORBAYA SARDILAR"

İngiliz Skynews'e konuşan Gazze'nin kuzeyinden 45 yaşındaki Basyuni, 10 Aralık 2023'te Cibaliye'deki bir sığınma okulunda gözaltına alındığını ve Sde Teiman askeri üssü de dahil olmak üzere yaklaşık iki yıl gözaltında tutulduğunu söyledi.

Filistinli adam şunları anlattı: “Birçok arkadaşımız ölümüne dövüldü. Gardiyanlara yardım için bağırdığımızda, soğuk bir şekilde ‘Bırakın ölsün’ diye cevap veriyorlardı. Beş dakika sonra cesedi götürüyor, bir torbaya sarıyor ve kapıyı kapatıyorlardı.”

COPLA, YUMRUKLA VE KÖPEKLERLE SALDIRI

Basyuni, tutukluların rutin olarak işkence gördüğünü, cop ve yumruklarla dövüldüğünü, köpeklerin saldırısına uğradığını ve gardiyanların “karşılama töreni” olarak adlandırdığı sırada gazla saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

“Bizi o kadar vahşice dövdüler ki kaburgalarımız kırıldı" diyen Basyuni, şunları ekledi: "Genç erkeklerin yüzlerine ve sırtlarına, derileri soyulana kadar kaynar su döktüler. Günlerce soğuk metal zeminlerde oturduk, yardım istediğimiz için bile cezalandırıldık.”