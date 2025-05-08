Kaçak avcılar fili, fil akbabaları öldürdü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki ünlü Kruger Ulusal Parkı’nda en az 123 akbabanın hayatını kaybettiği açıklandı. Park yetkilileri ve hayvan hakları savunucularının açıklamasına göre, kaçak avcıların tarım ilacıyla zehirleyerek öldürdüğü bir filin kalıntılarını yiyen akbabalar, ardından yaşamını yitirdi.



Olay yerinden sağ kurtarılan 83 akbaba ise helikopter ve özel akbaba ambulansıyla tedavi için sevk edildi. Ulusal parklardan sorumlu SANParks kurumunun açıklamasına göre, yaşanan toplu zehirlenme olayı, park tarihinde yaşanan en kötü zehirlenme vakalarından biri oldu.



“BU OLAY DAHA BÜYÜK BİR KRİZİN PARÇASI”



Akbabalar, yaban hayatı ekosistemleri için kilit öneme sahip çünkü ölen hayvanların kalıntılarını yiyerek doğada bir çeşit temizlik görevi üstleniyorlar. Fakat bu, son olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşandığı gibi onları zehirlenme riskiyle karşı karşıya bırakabiliyor.



SANParks ve Tehlike Altındaki Yaban Hayatı Vakfı’nın açıklamasına göre, akbabaların yediği fil, parkın uzak bir bölgesinde kaçak avcılar tarafından bazı vücut parçaları daha sonra yasa dışı ticaret amacıyla kullanılmak üzere zehirlendi.



İki kurum, yaptıkları ortak açıklamada, “Bu korkunç olay, Afrika’nın güneyinde yaşanan daha geniş bir krizin parçası: Yaban hayatına yönelik kaçak avcılıkta artan zehir kullanımı… Kaçak avcılar değerli türleri hedef almak için tarım zehirlerini giderek daha fazla kullanıyor” dedi.



Yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanda bulunan Kruger Ulusal Parkı, Jamaika ve Katar gibi yüzölçümü küçük ülkelerin yaklaşık iki katı büyüklüğünde.

