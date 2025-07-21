Kaçak beslenen dev kertenkele kaçtı: Polis her yerde arıyor

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Webster kasabasında, yasal olmayan şekilde evde beslenen bir su monitörü kertenkelesinin kaçtığı bildirildi. Asya’ya özgü bu büyük sürüngenin, geçtiğimiz hafta Blueberry Lane bölgesinde görüldüğü belirtildi.

DRONLA ARANIYOR

Webster Hayvan Kontrol yetkilileri, söz konusu kertenkelenin izini sürmek için bölgede arama çalışması başlattı. Havuzları kontrol etmek üzere bir polis dronu da devreye sokuldu.



Yetkililer, su monitörlerinin seyahat etmeyi, ağaçlara tırmanmayı ve su kaynaklarını aramayı sevdiklerini belirterek, “Bu türler insanlar ya da köpek/kediler için tehlikeli değildir” açıklamasında bulundu.



Reptil uzmanlarının desteğiyle kertenkelenin güvenli bir şekilde yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, hayvanın görüldüğü takdirde derhal hayvan kontrol birimine veya polise haber verilmesini istedi.