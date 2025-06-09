Kaçak evcil zebra, bir haftalık firarın ardından yakalandı

ABD'li yetkililer, Tennessee eyaletinde, bir haftadan uzun bir süredir kayıp olan ve bu süreçte sosyal medyada sansasyon yaratan kaçak bir evcil zebranın yakalandığını açıkladı.

Rutherford County Şerif Ofisi, "Ed" isimli zebranın, bir merada bulunduktan sonra güvenli bir şekilde yakalandığını doğruladı. Şerifin ofisi, havacılık ekiplerinin zebrayı yakaladığını bildirdi.

CNN International'ın haberibe göre şerifin ofisinden yapılan açıklamada, “Ed helikopterle havaya kaldırıldı ve bekleyen bir hayvan karavanına götürüldü” denildi.

Şerifin ofisi tarafından yayınlanan videoda, Ed'in bir ağa sarıldığı ve helikopter tarafından karavana taşınırken kafasının dışarıda olduğu görülüyor.

Şerifin ofisi Ed'in Christiana'ya 30 Mayıs'ta geldiğini söyledi. Sahibi ertesi gün kayıp olduğunu bildirmiş.



Zebranın bir yol boyunca koşarken görülmesi ve filme alınması, milletvekillerini karayolunu kapatmaya zorladı. Ancak Ed, ormanlık bir alana kaçtı.

Ed, kısa sürede internet caps'lerine konu oldu. Mizahi bir paylaşım Ed'i güneyli bir restoranda yemek yerken gösterirken, diğerleri ise onu Tennessee'nin diğer şehirlerini ziyaret ederken ya da yol kenarında dilenirken gösteriyordu.