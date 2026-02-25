Kaçak göçmenler sınırın altından tünel kazarak geçmiş

Telegraph'ın haberine göre Polonya sınır muhafızları, Rusya ve müttefiki Belarus'un 2025 yılı boyunca Belarus sınırının altından Polonya'ya uzanan toplam dört gizli tünel tespit ettiğini duyurdu. Polonyalı yetkililer, "yüksek düzeyde uzmanlık" gerektiren bu tünellerin tasarımı ve inşası için Ortadoğu'dan getirilen özel ekiplerin kullanıldığını bildirdi.

Belarus'un sınır hattındaki fiziksel ve elektronik güvenlik önlemlerini aşmak amacıyla bu yönteme başvurduğu ifade edild.

Aralık ayı ortasında Polonya'nın doğusundaki Narewka köyü yakınlarında tespit edilen tünellerden birinin, çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 180 göçmen tarafından kullanıldığı ve bu kişilerin çoğunun Polonya topraklarına geçtikten sonra yakalandığı kaydedilmişti. Polonya sınır muhafaza yetkilileri, 1.5 metre yüksekliğindeki tünelin girişinin Belarus tarafındaki bir ormanda gizlendiğini, yapının 50 metresinin Belarus, 10 metresinin ise Polonya topraklarında yer aldığını açıkladı.

Tünelin çökmesini engellemek amacıyla yan kısımlarına beton desteklerin yerleştirildiği dar bir sürünme alanı olduğu belirtildi.

Askeri uzmanlar ve istihbarat analizleri, bu tür gelişmiş tünel kazma teknolojisinin bölge dışı kaynaklı olduğunu belirterek, Gazze'deki Hamas, Lübnan'daki Hizbullah, Suriye'deki DAEŞ gibi yapıların bu konuda “uzman” olduğu ileri sürüldü. Uzmanlar, İran destekli grupların Lübnan ve Gazze'deki geçmiş tünel tecrübelerinin, Belarus'un kaçakçılık rotaları oluşturmak için kullandığı bu yöntemle benzerlik taşıdığına dikkat çekti.

Lukaşenko liderliğindeki Belarus'un, Ukrayna işgalinden bu yana göç dalgaları, kaçakçılık balonları ve sabotaj eylemleriyle Avrupa hava trafiğini ve kamu düzenini bozmayı hedeflediği belirtiliyor. Polonya makamları, sınır hattına kurulan 300 kamera ve termal görüntüleme sistemleri sayesinde yer altındaki ihlalleri de anında tespit edebildiklerini ancak bir tünel kapatıldığında bir başkasının açılma riskinin sürdüğünü ifade etti.

Polonyalı yetkililer bu stratejinin amacının, Ukrayna'ya verilen askeri desteği cezalandırmak olduğunu düşünüyor.