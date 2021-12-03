Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi

Adana'da polis ekipleri, kaçak yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu göçmenlerin kente giriş yapacağı bilgisini aldı.

Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsü yakalamak için merkez Sarıçam ilçesindeki karayolunda beklemeye geçen ekipler, aracın geçişini tespit ettikten sonra durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Minibüsün peşine takılan ekip, telsiz anonsuyla aracın kaçış güzergahlarında önlem alınmasını istedi. Ara yollardan Göztepe Mahallesi'ne giren minibüs, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, pamuk tarlasına devrildi.



POLİS, PAMUK TARLASINDA GÖÇMEN ARADI



Kazanın sonrası aracı terk eden göçmenler, gecenin karanlığında pamuk tarlasına dağıldı. Polisler, ellerinde fenerlerle pamuk tarlasına girerek göçmenleri aradı.



Pamuk fidelerinin arasına saklanan 5 göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen göçmenler, ambulansta tedavi edildi. Kaçan sürücü ve diğer kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.