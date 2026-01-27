Kaçakçıların sıvı kokain oyunu. Yağ tenekeleri içinde yakalandı

Lazkiye Limanı’nda Brezilya’dan gelen bir gemide, bitkisel yağ kutuları içine ustaca gizlenmiş büyük miktarda sıvı kokain ele geçirdi. Suriye resmi haber ajansı SANA'daki haberde, onlarca yağ tenekesine içine gizlenmiş sıvı kokain görseli yer aldı.

Haberde, söz konusu sevkiyatın, “Komşu ülkelerden birine yönelik karmaşık bir kaçakçılık girişimi kapsamında hazırlandığı” belirtildi. Haberde sıvı kokainin hangi ülkeye götürülmek istendiğine ilişkin ayrıntı yer almadı.

Haberdeki bilgilerde, Suriye İçişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada, operasyonun “Doğru ve güvenilir istihbarat bilgilerine dayanılarak gerçekleştirildiğini, ardından yürütülen titiz saha takibi sonucunda sevkiyatın limandan çıkmadan tamamen ele geçirildiği.” belirtildi.

KARIŞIM DAHA SONRA KATI KOKAİNE ÇEVRİLİYOR

Sıvı kokain, kokainin su, çözücüler veya mannitol, glikoz, selüloz veya laktoz gibi kimyasal bileşikler içeren diğer ürünlerde çözülmesi amacıyla üretiliyor. Kaçakçılar, bu forma getirdikleri kokaini daha önceki operasyonlardan elde edilen bilgilere göre, şampuan gibi ürünlerin içine yerleştiriliyorlar veya şeker kamışı pekmezi arasına gizliyorlar. Bu forma sokulan kokain daha iyi gizleniyor ve yakalanması zor hale getiriliyor.

Sıvı kokain, bu yöntemler nedeniyle toz kokainden çok daha zor tespit edilir hale geliyor çünkü kokusu kayboluyor veya kaçakçılar kaybetmeye çalışıyor. Başka yabancı maddeler içine gizlendiği halde yakalanan sıvı kokain miktarı da fazla.

Kaçakçılar bu yöntemi zor durumda kaldıklarında kullanıyor, çünkü sıvı hale getirilen kokaini toz haline getirmek için yeniden işlemlere ihtiyaç duyuluyor ve bu işlem sırasında yüzde 10 kayıp yaşanıyor.

Suriye limanında yakalanan sıvı kokain, kaçakçıların büyük miktarda yakalamaların ardından zor durumda kaldıklarını ve karmaşık yöntemleri kullanmaya başladığını gösteriyor, Son olarak Akdeniz'de bir gemide 10 ton kokain yakalandı. Bu miktar kaçakçılar için büyük kayıp demek. Avrupa güvenlik birimleri ve Türkiye, kokain kaçakçılarına yönelik operasyonlarını artırdı ve kaçakçıların bu operasyonlardan kurtulmak için yeni rotalar aramaya başladığı tahmin ediliyor.

KÖMÜRE, ŞAMPUANA DA KARIŞTIRILIYOR

Kaçakçıların kokaini sıvı hale getirerek, kömüre, kartona ve boyalara karıştırdıkları biliniyor. Bu tür maddelere karıştırılan kokainin gümrük tarayıcıları tarafından belirlenmesinin zor olduğuna yönelik yorumlar var. Kaçakçılar bu yöntemi kullandıklarında, sıvı kokaini katı haline getirmek için laboratuvarlara da ihtiyaç duyuyor.

AVRUPA'DA DA YAKALANDI

Sıvı kokain kaçakçılığı, son yıllarda artmaya başladı, haberlere göre, 2022 yılında Fransız yetkililer, 22 ton şekerin içinde kimyasal olarak gizlenmiş kokain tespit etti. Aynı yıl Hırvatistan'da 100 kilogram kimyasal madde içeren kömür ele geçirildi. İspanya'da, sökülmüş bir kokain işleme laboratuvarının, kimyasal olarak gizlenmiş maddelerden günde 200 kilogram kokain elde etme kapasitesine sahip olduğu ortaya çıktı. 2023 yılında Avrupa'da kokain elde etmek için kullanılan 39 uyuşturucu işleme laboratuvarı bulundu.

Yakalama olaylarına bakıldığında, kaçakçıların sıvı kokaini birçok maddenin içine enjekte ettiği görülüyor, 2023 yılı haziran ayında, Londra'da kömüre gizlenmiş 1,6 ton kokain ele geçirildi, 2024 yılı ocak ayında, Hong Kong'da beyaz şarap olarak etiketlenmiş 444 kilogram sıvı kokain ele geçirildi, 2024 yılı ağustos ayında, Kenyalı bir kadın Hindistan'ın Mumbai kentine giderken şampuan şişelerinin içine gizlenmiş sıvı kokainle yakalandı, yine 2024 yılında ABD'de kahve telvesi ve toz çikolata formuna getirilmiş sıvı kokain bulundu.

TÜRKİYE'DE DE YAKALANMIŞTI

Türkiye'ye son yıllarda sıvı kokain getirilmeye çalışıldı. Son 5 yıllık operasyonlara bakıldığında, kaçakçıların farklı yöntemleri denediği görülüyor. 2020 yılında Türkiye'de de sıvı kokain yakalandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince bu tarihlerde, 10 gün arayla iki operasyon gerçekleştirildi. İlk çalışmada Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcuyu riskli olarak değerlendirdi. Yolcunun bulunduğu uçağın havalimanına inişinin ardından x-ray cihazından geçirilen valizler, narkotik köpekleriyle de arandı. Köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine, analiz edilen şişedeki sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde toplam 8 kilogram sıvı kokainin ülkeye girişi engellendi. Köpeklerin tepki verdiği valizdeki 4 içki şişesindeki sıvının, yapılan analizde kokain çözeltisi olduğu tespit edildi.

Yapılan iki ayrı operasyonda 17 kilogram sıvı kokain çözeltisi ele geçirilirken, uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen şüpheliler gözaltına alındı.

2025 yılında, Mersin’de Emniyeti ve Jandarmanın düzenlediği 2 ayrı operasyonda; 28 kg kokain, 680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kg kristal halde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.