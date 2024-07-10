Kaçakçının şaşırtan yöntemi: Pantolonuna 100 yılan sakladı

Dünyanın en büyük hayvan kaçakçılığı merkezi Çin'de bir adam, pantolonuna bantladığı 100'ün üzerinde yılanı ülke sınırlarına sokmaya çalışırken yakalandı. Polis tarafından yapılan açıklamada yılanların çoğunun yabancı türler olduğu belirtildi.

Kaçakçının şaşırtan yöntemi: Pantolonuna 100 yılan sakladı
Çin Gümrük İdaresi

Gümrük İdaresi, 100'den fazla canlı yılanı pantolonunun içine sıkıştırarak Çin anakarasına sokmaya çalışan bir kaçakçının sınırda yakalandığını duyurdu. 

İsmi açıklanmayan yolcunun Hong Kong'dan kaçarak sınır kenti Shenzhen'e girmeye çalışırken gümrük memurları tarafından durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Gümrük memurları, yaptıkları incelemede yolcunun giydiği pantolonun ceplerinin altı adet bez torba ile kapatıldığını ve bantla kapatıldığını tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Açıldığında her bir torbanın içinde her türlü şekil, boyut ve renkte canlı yılanlar bulundu.

104 SÜRÜNGEN ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, polis memurlarının aralarında süt yılanı ve mısır yılanının da bulunduğu 104 sürüngenin ele geçirdiği, bunların çoğunun yabancı türler olduğu belirtildi.

Çin, dünyanın en büyük hayvan kaçakçılığı merkezlerinden biri olmasına rağmen yetkililer son yıllarda yasadışı ticarete karşı sert önlemler alıyor.

Ülkenin biyogüvenlik ve hastalık kontrol yasaları, insanların izinsiz olarak yabancı türleri ülkeye getirmesini yasaklıyor.

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