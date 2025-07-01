"Kaçış yok": Trump'ın timsah ve pitonlarla dolu gözaltı adası açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın güneyinde, "Timsahlı Alcatraz" olarak adlandırılan geçici göçmen gözaltı merkezi merkezinin açılışını yapacak.

Bu adım, Trump'ın katı göçmen politikalarının bir parçası olarak hayata geçiyor.

Yerel yetkililer ve Beyaz Saray, 5 bin kişiye kadar kapasiteli tesisi "tamamen izole edilmiş" ve "tamamen caydırıcı" olarak nitelendiriyor.

Gözaltı merkezi, 77 bin dönümlük bir alan üzerinde, terk edilmiş bir askeri havaalanının üzerine inşa edildi.

NEDEN "TİMSAHLI ALCATRAZ" OLARAK TANIMLANIYOR?

Merkezin, muhalefet ve medya tarafından "Timsahlı Alcatraz" olarak tanımlanmasının nedeni ise bölgenin coğrafi özelliğinden kaynaklanıyor.

Gözaltı merkezi bu lakabı, timsahlar ve pitonlarla dolu geniş bir yarı tropikal sulak alan olan Everglades'teki konumundan aldı.

ABD'nin "en güvenli" hapishanesi olarak bilinen San Francisco'daki Alcatraz Hapishanesi ise filmlere konu olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, bölgenin izolasyonuna ve doğal tuzaklarına dikkat çekerek, "Oraya giden tek bir yol var ve oradan çıkmanın tek yolu da tek yönlü bir uçuş. Burada yasadışı olarak bulunan katiller, tecavüzcüler ve suçlular varsa, o zaman kaçamayacakları bir yer istersiniz" diye konuştu. Levitt, merkezin caydırıcı bir araç işlevi gördüğünü öne sürdü.