Kaddafi'nin oğlu Hannibal hastaneye kaldırıldı

Hannibal Kaddafi’nin kuzeni Ahmed Bumenyar Kaddafi, açlık grevindeki Hannibal’ın Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hotel Dieu Hastanesi’nin acil bölümüne kaldırıldığını söyledi.



Lübnanlı Şii din adamı Musa es-Sadr ve beraberindeki 2 kişinin 1978'de Libya'da kaybolmasına ilişkin dava kapsamında 8 yıldır Lübnan'da tutulan Hannibal Kaddafi’nin açlık grevini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade eden Bumenyar Kaddafi, “Hannibal’a yöneltilmiş bir suçlama bulunmuyor. Olay meydana geldiğinde zaten üç yaşındaydı." dedi.



Libya'nın Şam Büyükelçisi Muhammed Şaban, Hannibal Kaddafi’nin 3 Haziran'da açlık grevine başladığını duyurmuştu.



KADDAFİ 2015'TEN BERİ LÜBNAN'DA TUTUKLU



Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'te Suriye'den dönerken Lübnan'ın Beka Vadisi'nde silahlı gruplar tarafından kaçırıldı ve sonra serbest bırakıldı.



Libya'da 1978'de kaybolan Şii İmam Sadr'ın akıbetini araştıran Lübnanlı yetkili makamlar, olayla ilgili bilgi sahibi olduğunu düşünerek Hannibal'i tutukladı ve Beyrut'ta sorguladı.



Sadr’ın ortadan kaybolduğu 1978'de henüz 3 yaşında olan Hannibal, Lübnanlı yetkililer tarafından Sadr olayının netleşmesi konusunda potansiyel bir anahtar olarak görülmeye devam ediyor ve halen Lübnan'da hapishanede tutuluyor.



Hannibal Kaddafi, Muammer Kaddafi'nin karısı Safiye, oğlu Muhammed ve kızı Ayşe gibi Kaddafi ailesinin devrim sırasında komşu ülke Cezayir'e kaçmayı başaran isimlerinden.



Hannibal Kaddafi, Lübnanlı eski fotomodel Elin Sekaf ile evli. Bir erkek ve kız çocuk sahibi çiftin evliliği, Kaddafi yönetiminin "Arap Baharı" ile devrilmesine kadar gizli kalmıştı.

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