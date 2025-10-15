Kadim Kızılderili kehaneti gündemde: "Kırmızı şapkalı lider"

Hopi kabilesinin kadim “Gerçek Beyaz Kardeş” kehaneti, ABD’deki güncel tartışmalarla birlikte yeniden ilgi odağı oldu.

ABD’nin güneybatısında yaşayan Hopi kabilesine ait yüzyıllar öncesine dayanan bir kehanet, “kırmızı başlıkla tanınan” gizemli bir figürün ulusu sonsuza dek değiştireceğini öngörüyor.

1992’de Hopi yaşlılarından Thomas Banyacya, bu kehaneti Birleşmiş Milletler’de dile getirmişti.

Banyacya, “Büyük Ruh tarafından barışı sağlamak üzere gönderilecek üç yardımcıdan biri olan Gerçek Beyaz Kardeş’in bir gün geleceğini” söylemişti.

Ona göre bu figür, büyük toplumsal çalkantı ve hızlı teknolojik dönüşüm döneminde ortaya çıkacaktı.



"KIRMIZI ŞAPKALI FİGÜR" VE MODERN YORUMLAR

Kehanet son olarak SundayCool adlı podcast programında gündeme geldi.

Sunucu Josh Hooper, “Gerçek Beyaz Kardeş geldiğinde güçlü olacak ve kırmızı bir şapka ya da pelerin takacak” sözlerini okuduktan sonra dinleyicilere Donald Trump’ın meşhur “Make America Great Again” şapkasını gösterdi.

İKİ BİLGE YARDIMCI

Hooper, bu figürün “kendi inancı dışında hiçbir dine mensup olmayan, kalabalık bir halkın lideri” olarak tanımlandığını belirtti ve kehanetteki iki “bilge yardımcıyı” ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile milyarder Elon Musk olarak yorumladı.

HOPİ ÖĞRETİSİNDE DÖRT VE BEŞİNCİ DÜNYA

Hopi inancına göre insanlık şu anda “dördüncü dünya”da yaşıyor ve bu dönem, yolsuzluk, açgözlülük ve doğadan kopuşun yol açtığı bir “büyük arınma” süreciyle sona erecek.

“Kırmızı şapkalı” figür bu kaotik dönemde insanlığa rehberlik edecek bir elçi olarak görülüyor.



Kehanete göre eğer bu üç yardımcı görevlerinde başarısız olursa, batıdan “kırmızı karıncalar gibi hızla yayılan güçlü bir fırtına” gelecek.

Ancak Hopi halkının öğretilerine sadık kalanlar olursa, Büyük Ruh Massauu’nun yeniden görüneceği ve dünyanın kurtulacağı söyleniyor.

BARIŞ ÇAĞINA GEÇİŞ

Kehanette, başarılı olunması halinde dünyanın beşinci bir döneme geçeceği anlatılıyor. Bu dönem barış, bolluk ve doğayla uyumun hakim olduğu yeni bir çağ olarak tanımlanıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Hopi yaşlıları ve araştırmacılar, bu öğretilerin modern siyasi figürlerle doğrudan ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Onlara göre “Gerçek Beyaz Kardeş” anlatısı, kişisel kurtuluş ve doğayla yeniden uyum çağrısı yapan ruhani bir sembol.



Bugünse “kırmızı şapkalı lider” imgesi, teknolojik değişim ve siyasi kargaşa dönemlerinde insanlığın hangi yolu seçeceğine dair bir uyarı olarak yeniden gündeme geliyor.