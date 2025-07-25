Kadın cinayetlerine af yok: İtalya'dan tarihi adım

İtalya senatosu, kadın cinayetlerine ilişkin yeni tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Tasarı için tek bir karşıt oy dahi çıkmadı.

İtalya basınına göre yeni yasa, İtalya'nın ceza hukukunu değiştiriyor ve “kadın olduğu için kurbana karşı ayrımcılık veya nefret içeren eylemlerle” ya da “kadının hak, özgürlük veya kişiliğinin kullanılmasına engel olmak amacıyla” bir kadının ölümüne neden olan herkesi ömür boyu hapis cezasına çarptırıyor.

CEZAEVİNDE KISITLANACAKLAR

Yasa tasarısında ayrıca kadın cinayeti hükümlüleri için cezaevi içinde daha sıkı denetim ve ayrıcalık kısıtlamaları getiriliyor.

KAMU VE ÖZELDE ŞİDDETE KARŞI EĞİTİMLER YAPILACAK

Diğer yandan, kadınlara yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadele için eğitim şartlarını güçlendiren diğer hükümler de yer alıyor. Yani kamu ve özel sektörde eğitim faaliyetleri ile toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik yükümlülükler güçlendiriliyor.

Tasarı şimdi nihai onay için Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek.

"TAHAMMÜL EDİLEMEZ BİR BELA"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Senato'nun onayının ardından yaptığı açıklamada, "Kadın cinayeti suçunu hukuk sistemimize bağımsız bir suç olarak dahil etmeyi amaçlayan hükümet tarafından başlatılan yasa tasarısının Senato tarafından oybirliğiyle onaylanmasını özellikle memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Meloni "İtalya, bu yolu izleyen ilk ülkelerden biri ve bunun tahammül edilemez bir belayla mücadeleye katkıda bulunabileceğine inanıyoruz" diye ekledi.

TÜM SİYASİ KANATLAR BİRLEŞTİ

Senato Adalet Komisyonu'ndan ilk onay Temmuz ayı başlarında geldi. Tüm siyasi güçlerin ortak bir metinde bir araya gelmesi kesin değildi ancak senatörlerin "çığır açan" bir önlem olarak nitelendirdiği tasarı üzerinde güçlerin birleştirilmesi yönünde bir irade hakim oldu.