Kadınlardan korkutan Trump tepkisi: Zehirle poz verdiler!

Geçtiğimiz hafta Donald Trump'ın başkan seçilmesine tepki gösteren ABD'li kadınlar sosyal medyada korkutan bir akım başlattı.



ABD'de seçim sonuçlarının ardından, başkan seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden hayal kırıklığına uğrayan bazı kadınlar tepkilerini yeni ve tehlikeli bir akımla gösterdi.



Bu durum sosyal medyada büyük bir karışıklığa yol açtı.

17. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE



İtalya’da 17. yüzyılda yaşayan Giulia Tofana, mutsuz evlilikleri olan kadınlara sattığı zehirler sayesinde adını "tarihin en ünlü seri katilleri" arasına yazdırdı.



"Zehir kraliçesi" olarak anılan kadının "Aqua Tofana" adını verdiği zehir, renksiz, tatsız bir sıvıydı. Bu nedenle yemeklere ve içeceklere fark edilmeden karıştırılabiliyordu.



Tofana suyunun o yıllarda 600'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu ve bunların çocuğunun eşlerinin zehirlediği erkekler olduğu tahmin ediliyor.



Giulia Tofana, 16 Temmuz 1676'da idam edildi ancak "zehir kraliçesi" yıllar sonra ABD seçimleri sonrası yeniden gündeme geldi...

"TOFANA SUYUNU YENİDEN HARİKA YAP"



Sosyal medyada yayılan Trump karşıtı yeni akım Tofana ile özdeşleşmiş durumda.



"MATGA" olarak anılan bu trendin açılımı "Make Aqua Tofana Great Again" yani "Tofana suyunu yeniden harika yap" olarak biliniyor.



MATGA akımına katılan kadınların sosyal medyada yayınladıkları videolarda seri katil Giulia Tofana'ya selam gönderdikleri görülüyor.



Kadınlar çektikleri videolarda ellerindeki fincanlara bilinmeyen bir madde katarken gülerek poz veriyor. Bazıarı ise içinde zehir olduğunu iddia ettikleri takılarını gösteriyor.

