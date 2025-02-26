Kadınları yeraltı kulübesine götürüp “ceza dayağı” attı, işkenceyi filme aldı

Savunmasız kadınları istismar etmek için evinde bir yeraltı odası kullanan adama, İskoç hukuk tarihinde dünya çapında ilk seyahat yasağı verildi.



Sky News'in haberine göre bir zamanlar milyoner bir yarış tüyocusu olarak tanımlanan Kevin Booth, İngiltere ve yurtdışından kadınları işe alarak onlara sözde “ceza dayağı” uyguladı.



Mahkeme, kulübenin toplu taşıma araçlarıyla erişilemeyen uzak bir konumda olduğunu belirtti.



Tekkedeki bir binada bulunan bir kapak, içinde boş bir tabut, gerçek boyutlu Mısır figürleri ve metal bir bank bulunan 60 metre uzunluğunda kavisli beton tünel ile bir yeraltı odasına açılıyordu.



ZİNCİRLENDİĞİ İÇİN KAÇAMADI

Şerif Neil Wilson, Booth'un kadınları nasıl istismar ettiğini ve saldırıları nasıl filme aldığını yazdı.

Mahkemeye izletilen 13 videodan birini anlatan Wilson, şunları kaydetti:

“Bu video Lochdhu'daki mezarlık alanında bulunan kırmızı ve siyah metal düzeneği gösteriyor. Genç bir siyah kadın, diz çökmüş bir pozisyonda kelepçeleniyor. Savunma görevlisi ona, kendisiyle konuşma şekli nedeniyle cezalandırıldığını söylüyor. Ona dersini alması gerektiğini söylüyor. Kadın dehşete düşmüş gibi görünüyor. Çığlık atıyor ve ağlıyor. Defalarca kaçmaya çalışıyor ama elleri sıraya kelepçeli. Adam aletleri değiştiriyor ve onu dövmeye devam ediyor.”



Kadının histerik bir halde acı çektiğini anlatan Wilson, işkencenin 18 dakika boyunca sürdüğünü belirtti.



Kadının zincirlendiğini ifade eden Wilson, “Görünüşe göre dehşete düşmüş ve kaçmaya çalışıyor ama kaçamıyor” diye ekledi.

