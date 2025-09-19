"Kadınların sesi susturuluyor": Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban yönetimi, Afganistan’daki üniversitelerde okutulan yaklaşık 140 kadın yazarın kaleme aldığı eserleri yasakladı. Kitapların “Taliban karşıtı politikalar” ve “şeriat ilkeleriyle çelişen içerikler” barındırdığı öne sürüldü.

Yasak kapsamında ayrıca 18 dersin müfredattan kaldırıldığı açıklandı.

Bu dersler arasında “Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma”, “İletişimde Kadınların Rolü” ve “Kadın Sosyolojisi” gibi başlıklar da bulunuyor.

BBC'de yer alan haberde, Taliban’ın dört yıl önce yeniden iktidara gelmesinden bu yana kadınlara yönelik kısıtlamaların giderek arttığı belirtildi. Ortaokuldan itibaren kızların eğitim alması yasaklandı, ebelik kursları kapatıldı. Son düzenlemelerle, kadınlarla ilgili dersler ve kadın yazarların kitapları da üniversite programlarından çıkarıldı.

İRANLI YAZARLAR DA HEDEFTE

Yasak listesinde sadece Afgan yazarlar değil, İranlı yazar ve yayıncıların 300’den fazla eseri de yer aldı. Taliban yetkilileri, bu adımı “Afgan müfredatına İran içeriklerinin sızmasını önlemek” amacıyla attıklarını belirtti.

Afgan üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri, yasakların yükseköğretimde ciddi bir boşluk yaratacağını söylüyor. Kabil Üniversitesi’nden bir profesör, “İranlı yazarların eserleri, Afganistan ile uluslararası akademi arasında köprü işlevi görüyordu. Bu boşluğu doldurmak neredeyse imkansız” dedi.

"BEKLENEN BİR ADIM"

Yasaklı yazarlar arasında bulunan eski Adalet Bakan Yardımcısı Zakia Adeli, alınan kararı “beklenen bir adım” olarak nitelendirdi. Adeli, “Kadınların eğitim görmesine izin verilmediği bir ortamda, onların görüşlerinin ve yazılarının da bastırılması şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı.