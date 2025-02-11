Kağıda "bana yardım et" yazıp yola çıktı, hayatı kurtuldu

ABD'nin Los Angeles şehrinde 13 yaşındaki bir kızı silah zoruyla kaçıran bir adam, 35 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.



Küçük kız, 9 Temmuz'da Los Angeles'ın güneyindeki Long Beach'te, yoldan geçen birinin kızın "Yardım edin" yazılı el yazısıyla bir pankart tuttuğunu görmesinin ardından kurtarıldı.



Temmuz 2023'ten beri gözaltında olan Teksaslı 62 yaşındaki Steven Robert Sablan, mağdura cinsel saldırıda bulunma suçunu kabul etti.

"ARABAYA BİNMEZSEN SANA ZARAR VERECEĞİM"



FBI ajanı, suç duyurusunu destekleyen yeminli ifadesinde, kız sokakta yürürken Sablan'ın yanına yaklaşıp elinde silahla, "Benimle arabaya binmezsen sana zarar vereceğim" diyerek tehdit ettiğini belirtti.



Sapık, yol boyunca genç kıza defalarca cinsel saldırıda bulundu. Şüpheli, yolda bir çamaşırhaneye park etti ve kıza kıyafetlerini değiştirmesini söyledi. Kız bu sürede kağıt parçasına "yardım edin" yazacak süreyi kazandı.



Polis memurları bu yazıyı gören birinin ihbarının ardından bölgeye gitti.

SİLAH, ÇAKI VE KELEPÇE BULUNDU



Sablan tutuklandı ve arabası arandı. Arabanın içinde siyah bir tabanca, "bana yardım et" yazısı, bir çakı ve siyah kelepçeler buldu.



Sablan'ın 1979'da ölümcül silahla soygun, 1985'te ölümcül silahla soygun ve hırsızlık ve 2016'da uyuşturucu madde bulundurmaktan daha önce sabıkası olduğu belirtildi.