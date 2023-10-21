Kahire Barış Zirvesi başladı

İsrail’in Gazze’ye yönelik arttırdığı bombardıman 15. gününde devam ederken Mısır’ın ev sahipliğinde Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenleniyor.

Başkent Kahire’de yapılan zirvede, Türkiye’yi Dışişleri Hakan Fidan temsil ediyor. Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlarının da hazır bulunduğu zirvede Gazze’deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğindeki zirvede Ürdün, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs liderleri de katılıyor.

"REFAH KAPISI'NI HİÇ KAPATMADIK"

Zirvenin açılışında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadıklarını ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engellediğini söyledi.