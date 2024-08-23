Kahire'de ateşkes görüşmeleri

Amerikalı ve İsrailli heyetler ateşkes görüşmelerinin yeni turu için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Kahire'de ateşkes görüşmeleri

Mossad Direktörü ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı'nında bulunduğu heyetin Philadephi koridoru ve Refah sınır kapısı hakkında görüşmelerde bulunmak için Mısır'a gittiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, esir takası müzakereleri öncesi Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun bölgede kalacağı şartını koşmuştu. Mısır'ın tutumunun farklı olduğu biliniyor. İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmiş daha sonra da Philadelphi Koridoru'na girmişti. Bu iki bölgenin 'ye giren yardımlarda önemli rol oynadığı biliniyor.

Anlaşmanın önündeki en büyük engel bu anlaşmazlık olarak gösteriliyor.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini talep ediyor.

Bölgede Uluslararası bir misyonun kurulması da çözüm yollarından biri olarak gündemde. 

Ancak Netanyahu'nun bu formülü de reddettiği gelen bilgiler arasında.

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