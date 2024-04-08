Kahire'de ateşkes görüşmeleri: İsrail katı tutumunu sürdürüyor

Kahire'de dün yeniden başlayan ateşkes görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı.

Gazze'de ateşkese varılması ve esir takası anlaşması için müzakeler sürüyor.

İsmi açıklanmayan Filistinli bir yetkili, Lübnanlı Al Mayadeen haber ağına yaptığı açıklamada, "Aracıların anlaşma sağlama girişimleri ve çabaları İsrail'in katılığıyla karşılaştı" dedi.



Yetkili şunları söyledi: "Şu anda müzakerelerde ilerleme yok. Eğer varsa, resmi kanallar aracılığıyla duyuracağız. Hamas; ateşkes, Gazze Şeridi'nden İsrail'in çekilmesi, yardımın girişi, yerinden edilmiş Gazze'lilerin dönüşü ve esir değişimi gibi taleplerine bağlı kalmaktadır."

Hamas heyeti dün, Mısır İstihbarat Şefi Kamil ile başkent Kahire'de bir araya gelmişti.



Görüşmede Filistinli örgüt bir kez daha taleplerini sıraladı.

Bunun yanı sıra heyet, Hamas'ın, Filistinlilere karşılık İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir esir takası anlaşmasına varılması konusunda da istekli olduğunu bildirdi.

