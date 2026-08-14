Kahire'de AVM'de helyum tüpü patladı. 3 ölü, 17 yaralı
14.08.2026 02:55
Faciada can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Yeni Kahire bölgesindeki "Arabella Plaza" adlı alışveriş merkezinin giriş katında bulunan oyuncak mağazasında helyum gazı tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olaya ilişkin Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangının sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındığı belirtildi.
Mısır Başsavcılığı, oyuncak mağazasının sahibinin gözaltına alınarak ifadesinin alınması talimatı verdi. Başsavcılık, ilk incelemelerde patlamanın bir helyum gazı tüpünden kaynaklandığının belirlendiğini, olayın nedenini kesinleştirmek üzere uzman ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı.