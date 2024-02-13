Kahire'de dörtlü zirve: CIA, Mossad, Katar ve Mısır ateşkes için masada

Mısır medyasının aktardığına göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, İsrail Ulusal İstihbarat Teşkilatı (Mossad) Başkanı David Barnea ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman es Sani, Kahire'de Mısırlı yetkililerle bir araya geldi.

Toplantının, Gazze'de ateşkesi görüşmek üzere yapıldığı bildirildi.

Mısır istihbaratıyla bağlantılı Al-Qahera News, İsrail ile Filistinli grup Hamas arasında ateşkes sağlanması için uluslararası baskının arttığı bir dönemde "dörtlü toplantı" yapıldığını kaydetti.

Habere göre Mossad, 28 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durdurulması için önerilen anlaşmaya Hamas'ın vereceği yanıtı değerlendirdiğini açıkladı.

AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi, "Hamas ve (diğer militan) gruplar Kahire görüşmelerinin sonucunu bekliyor ve Hamas saldırganlığa ve savaşa son verecek her türlü girişimi görüşmeye açık" dedi.

Mossad Kahire'de Mısır'la masaya otururken İsrail güçlerinin, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında bulunan sınır duvarına saldırı düzenlemesi ise dikkat çekti. Saldırıda yaralılar olduğu bildirildi.