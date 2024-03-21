Kahire'de Gazze için ateşkes zirvesi: Dışişleri Bakanları bir arada

SİSİ: REFAH SALDIRISININ TEHLİKELİ SONUÇLARI OLUR



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Gazze'de ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye yardım ulaştırılması konularını görüşmek üzere Kahire'ye resmi bir ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.



Sisi, sınırdaki Refah kentine saldırı uyarısında bulunarak Gazze'de ateşkesin sağlanmasının şart olduğunu söyledi.



Blinken ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde sivil halkın maruz kaldığı açlık krizine dikkati çekerek ateşkesin derhal sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Sisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Mısır sınırına yakın Refah kentine saldırmasının tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.



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Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması için acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Sisi, başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren iki devletli çözüme dayalı siyasi sürece de bir ufuk açılması gerektiğini ifade etti.



Sisi ve Blinken, ortak çabaları sürdürmenin yanı sıra Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşımı ve Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesini engellemenin önemi konusunda mutabık kaldı.



Suudi Arabistan'a bir günlük ziyaretinden sonra Mısır'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Samih Şukri ile de bir araya geldi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin