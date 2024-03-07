Kahire'deki ateşkes görüşmeleri haftaya ertelendi

Hamas heyeti, ateşkes görüşmelerinin sürdüğü Kahire'den ayrıldı. Müzakerelerin gelecek hafta devam edeceği belirtildi. Üst düzey Hamas yetkilisi, "İsrail'in tüm arabulucuların ateşkese varma çabalarını engellediğini"söyledi.

Kahire'deki ateşkes görüşmeleri haftaya ertelendi
İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Al-Qahera News'in aktardığına göre Hamas heyeti, 'de ateşkes sağlanması için görüşmelerin sürdüğü Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldı.

Ateşkes görüşmelerinin gelecek hafta tekrar başlayacağı, Ramazan'dan önce ateşkese varmak için taraflar arasındaki konuşmaların sürdüğü bildirildi.

Üst düzey Hamas yetkilisi, 'in tüm arabulucuların ateşkese varma çabalarını engellediğini söyledi.

Yetkili, İsrail saldırganlığın sona erdirilmesini, geri çekilmeyi, yardımlar için giriş serbestisi sağlanmasını ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü reddetmekte ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail, son ateşkes görüşmelerine katılmamıştı.

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