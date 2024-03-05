Kahire'deki ateşkes zirvesinden sonuç çıkmadı

RAMAZAN AYINDA GAZZE'YE YARDIM POMPALANACAK

Kahire görüşmeleri, savaşın ilk uzatılmış ateşkesine ulaşmak için arabulucu ülkeler sayesinde başlamıştı.



Ramazan öncesinde düzinelerce rehinenin serbest bırakılacağı ve kıtlığın önlenmesi için Gazze'ye yardımın pompalanacağı 40 günlük bir ateşkes planlanıyor.



Mısırlı kaynaklar yaptığı açıklamada, müzakerelerin İsrail heyeti olmadan devam etmesine izin vermek için İsraillilerle temas halinde olduklarını söyledi.



İsrail'in hem en yakın müttefiki hem de ateşkes görüşmelerinin sponsoru olan Washington, İsrail tarafından onaylanmış bir anlaşmanın halihazırda masada olduğunu ve bunu kabul etmenin Hamas'a bağlı olduğunu söyledi.