Depremden mayın tarlasına: Kahraman sıçan ordusu hayat kurtarıyor

Enkaz altında yatan bir adamı kurtaran kahraman, bu kez bir arama-kurtarma ekibi değil, sırtında minyatür bir çanta taşıyan eğitimli bir sıçan oldu.

Tanzanya merkezli sivil toplum kuruluşu APOPO, Afrika dev keseli sıçanlarını hem arama-kurtarma hem de sağlık alanında hayata kazandırıyor.

ENKAZDA, MAYIN TARLASINDA, LABORATUVARDA

Sıçanlar, enkaz altında hayatta kalanları tespit edebildiği gibi kara mayınlarını da işaretliyor.

APOPO’nun verilerine göre 2014’ten bu yana Angola ve Kamboçya gibi ülkelerde 50 binden fazla mayın temizlendi.

Laboratuvarlarda ise asıl büyük katkı tüberküloz alanında. Eğitimli sıçanlar, hastalıklı örnekleri saniyeler içinde koklayarak tespit edebiliyor.