Kahraman sıçan tarihe geçti: Mayın avcısından dünya rekoru!

Kamboçya'da kara mayını avcısı bir fare 100'den fazla kara mayını ve patlayıcı tespit ederek dünya rekoru kırdı.



Kâr amacı gütmeyen Apopo kuruluşu, dev keseli sıçanın, 2021'den bu yana 109 kara mayını ve 15 patlamamış mühimmatı ortaya çıkarması nedeniyle en başarılı Mayın Tespit Sıçanı (MDR) olarak adlandırıldığını duyurdu.

GUINNES REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ



Ronin adlı sıçan, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. Bu kemirgenin kritik çalışmasının, "günlük hayatlarında attıkları tek bir yanlış adımın sonları olabileceği korkusuyla" yaşamak zorunda kalan insanlar için gerçek bir fark yarattığı belirtildi.

KENDİ REKORUNU KIRMAYA DEVAM EDEBİLİR



Apopo'nun açıklamasında, "Ronin'in işi henüz bitmedi. Henüz beş yaşında, önünde iki yıl daha tespit çalışması olabilir ve halihazırda kırdığı rekoru geliştirmeye devam edebilir." ifadelerine yer verildi.



Ronin, beş yıl boyunca 71 kara mayını ve 38 adet patlamamış mühimmat tespit eden Afrika dev keseli sıçanı Magawa'nın daha önce elinde tuttuğu rekoru kırdı.

