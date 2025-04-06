Kahraman sıçan tarihe geçti: Mayın avcısından dünya rekoru!
Kamboçya'da Ronin adlı bir sıçan, 100'den fazla kara mayını tespit ederek dünya rekoru kırdı. Ronin, 2021'den bu yana 109 kara mayını ve 15 patlamamış mühimmat ortaya çıkardı. Avokado seven 68 cm uzunluğundaki sıçanın "çalışkan, ancak arkadaş canlısı ve rahat" bir kişiliği olduğu belirtildi.
Kamboçya'da kara mayını avcısı bir fare 100'den fazla kara mayını ve patlayıcı tespit ederek dünya rekoru kırdı.
Kâr amacı gütmeyen Apopo kuruluşu, dev keseli sıçanın, 2021'den bu yana 109 kara mayını ve 15 patlamamış mühimmatı ortaya çıkarması nedeniyle en başarılı Mayın Tespit Sıçanı (MDR) olarak adlandırıldığını duyurdu.
GUINNES REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ
Ronin adlı sıçan, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. Bu kemirgenin kritik çalışmasının, "günlük hayatlarında attıkları tek bir yanlış adımın sonları olabileceği korkusuyla" yaşamak zorunda kalan insanlar için gerçek bir fark yarattığı belirtildi.
KENDİ REKORUNU KIRMAYA DEVAM EDEBİLİR
Apopo'nun açıklamasında, "Ronin'in işi henüz bitmedi. Henüz beş yaşında, önünde iki yıl daha tespit çalışması olabilir ve halihazırda kırdığı rekoru geliştirmeye devam edebilir." ifadelerine yer verildi.
Ronin, beş yıl boyunca 71 kara mayını ve 38 adet patlamamış mühimmat tespit eden Afrika dev keseli sıçanı Magawa'nın daha önce elinde tuttuğu rekoru kırdı.
ÇALIŞKAN VE ARKADAŞ CANLISI
Avokado seven farenin 68 cm uzunluğunda, bin 175 gr ağırlığında olduğu ve kişiliğinin "çalışkan, ancak arkadaş canlısı ve rahat" olduğu belirtiliyor.
Apopo kuruluşunun HeroRATS adını verdiği 104 kemirgen üyesi bulunuyor.
KAMBOÇYA'DA SAVAŞIN İZLERİ
Onlarca yıl süren iç savaşın izlerini taşıyan Kamboçya, dünyanın en fazla kara mayını bulunan ülkelerinden biri. Bin kilometrekareden fazla arazi hala mayınlarla kaplı durumda.
Kişi başına düşen ampute sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan ülkede, 40 binden fazla kişi patlayıcılar nedeniyle uzuvlarını kaybetti.
MAYIN BULMAK İÇİN EĞİTİLEN SIÇANLAR
Eğitilmiş sıçanların, patlayıcıların içindeki TNT adı verilen kimyasal bileşiği tespit edebildiği ve metal dedektörüyle yapılan geleneksel yöntemlerden farklı olarak hurda metalleri görmezden geldiği belirtiliyor.
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