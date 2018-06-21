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Gelecekte insülin iğneleri tarihe karışacak. Diyabet tedavisinde insülinin yerini kahve alacak.



İsviçre Federal Teknoloji enstitüsü araştırmacıları, kahve içildiğinde insülin üreten bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.



Araştırmacılar bunun için böbrek hücrelerinin genetiğini değiştirdi. Bu hücreler kahve içildiğinde insülin üreten bir implant haline getirildi.



İmplantın takıldığı fareler üzerinde yapılan deneyler son derece başarılı oldu. Denek hayvanlarının vücudundaki insülin düzeyi dengelendi.



Araştırmacılar sistemin diyabet tedavisini kökten değiştireceğini söylüyor. Ancak implantın piyasaya sürülmesi için en az 10 yıl gerektiği belirtiliyor.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde 400 milyon diyabet yani şeker hastası bulunuyor.

