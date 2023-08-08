Kakao fiyatları 12 yılın zirvesinde: Çikolataların boyutları küçülebilir

New York piyasasında ton başına 3 bin 569 dolara kadar yükselen kakao fiyatı, Mart 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Uzmanlar küresel kakao tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve kakao stoklarının düşük seyretmesi nedeniyle fiyatların tırmandığı görüşünde.



Dünyadaki kakaonun üçte ikisinin Batı Afrika'da yetiştirildiği biliniyor. Ancak çiftçilerin yüksek maliyet nedeniyle daha az gübre kullanması ve aşırı yağışlar Fildişi Sahilleri ve Gana'daki üreticilerin daha az ürün hasat etmesine neden oldu.

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