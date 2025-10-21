Kaldırım kaosu: Prag, elektrikli scooterları yasaklıyor

Çekya'nın başkenti Prag'da belediye, şehir sakinlerinden gelen yoğun şikayetlerin ardından elektrikli scooter kiralamayı 2026 yılının ocak ayından itibaren yasaklayacak.



Kent meclisi, pazartesi günü yaklaşık 1,4 milyon nüfusa sahip Çekya başkentinde paylaşımlı ulaşım araçlarına ilişkin yeni düzenlemeleri kabul etti.



Yeni kurallar yalnızca pedallı ve elektrikli bisikletleri kapsarken, scooterlara dair herhangi bir hüküm içermiyor.



Söz konusu karar, kentte paylaşımlı scooter hizmetlerinin tamamen sonlanması anlamına geliyor.



Reuters ajansının haberine göre Ulaştırmadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Çekya Korsan Partisi Başkanı Zdeněk Hřib, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Elektrikli scooterların sonu onaylandı! Kent merkezinde ulaşım aracı olmaktan çok turist eğlencesine dönüşen ve kaldırımlarda düzensizliğe neden olan scooter trafiğini ortadan kaldıracak açık kurallar getiriyoruz” diye konuştu.



GEREKÇE: KALDIRIMLARDAKİ KAOS



Belediye yetkilileri, kararın kent sakinlerinden gelen yaygın şikayetler üzerine alındığını belirtti.



Şikayetler arasında scooterların kaldırımlarda ve parklarda yüksek hızda sürülmesi ile park edilmeden bırakılarak geçiş yollarını ve otopark alanlarını engellemesi yer aldı.



Bununla birlikte Prag yönetimi, scooter kazalarının bisikletlere göre daha sık yaşandığına dikkat çekerek, vatandaşları paylaşımlı bisiklet hizmetlerini tercih etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.



YASAKLAR AVRUPA GENELİNDE YAYILIYOR



Öte yandan Avrupa'da elektrikli scooter kiralamayı sınırlayan veya tamamen yasaklayan şehirlerin sayısı da artıyor.



Paris ve Madrid daha önce bu yönde yasak kararları almıştı.



Ayrıca İtalya’daki kentler kask takma ve sigorta zorunluluğu gibi daha sıkı güvenlik tedbirleri uygularken, Finlandiya’da 15 yaş altındaki kişilerin scooter kullanması yasaklanmış durumda.



Kararın ardından Prag’daki en büyük scooter kiralama hizmetlerinden biri olan Lime, belediye meclisinin kararından üzüntü duyduğunu açıkladı.



Şirketin ülke müdürü Václav Petr, CTK haber ajansına yaptığı açıklamada, “Yetkililerle yapıcı bir diyalog kurulduğu şehirlerde scooter sistemleri gayet iyi işleyebilir ve vatandaşlara hizmet edebilir” ifadelerini kullandı.

