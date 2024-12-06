Kaldırıma adım attı, elektrik kutusu patladı

Peru’da kaldırımında yürüyen kadının adım attığı anda elektrik kutusunun bomba gibi patlaması sonucu yaralanan kadın ölümden döndü.

Kaldırıma adım attı, elektrik kutusu patladı

’nun başkenti Lima’da kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü.

Adı açıklanmayan kadın, adımını attığı anda kaldırımdaki elektrik kutusu şiddetli bir şekilde patladı.

Elektrik kutusunun bomba gibi patlamasının ardından oluşan boşluğa düşen kadın, çevrede bulunan asker tarafından kurtarıldı.

Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Güney Kore'de sıkıyönetim: "Önde gelen siyasetçiler tutuklanacaktı"

Güney Kore'de sıkıyönetim: "Önde gelen siyasetçiler tutuklanacaktı"

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Bakan Uraloğlu NTV'de yanıtladı: Roblox yeniden açılacak mı?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...