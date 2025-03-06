Kaliforniya Üniversitesi'ne "Yahudi karşıtlığı" soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kaliforniya Üniversitesinde Yahudi karşıtı ortam olup olmadığını değerlendirmek için soruşturma açıldı.



Soruşturma kapsamında, üniversitenin 1964 Sivil Haklar Yasası'nı ihlal edip etmediği incelenecek.

ÖĞRENCİLER HAPİS CEZASI ALABİLİR



Üniversitenin Sivil Haklar Yasası'nı ihlal ettiğine hükmedilmesi halinde, Kaliforniya Üniversitesine yaptırımlar uygulanabilir ve bu kapsamda federal fonlar kesilebilir. Gösterilere katılan öğrenciler ise hapis cezası veya sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir.



ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı her zaman Yahudi Amerikalıları savunacak, sivil hakları koruyacak ve ülkemizin üniversitelerindeki kurumsal antisemitizmi ortadan kaldırmak için kaynaklarını seferber edecektir." dedi.

ÜNİVERSİTE PROTESTOLARI HEDEFTE



Trump yönetimi, üniversitelerde yapılan Filistin yanlısı protestoları "antisemitik" olarak nitelendirirken, eleştirmenler İsrail hükümetine tepki göstermenin Yahudi karşıtlığıyla aynı şey olmadığını savunuyor.



Başkan Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.