Kaliforniya Valisi Newsom: Trump iç savaş çıkarmaya uğraşıyor

ABD'nin Minneapolis şehrinde bir kadının göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu görevlisi tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Kaliforniya eyalet valisi Gavin Newsom ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkede iç savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Demokrat Parti’nin gelecek seçimler için, öne çıkan başkan aday adaylarından biri olarak görülen Newsom, Trump’ın ülkeyi tehlikeli bir sürece sürüklediğini öne sürerken, Trump yönetiminin ırkçılığı teşvik ettiğini iddia etti.

Newsom ayrıca, şehirlerde Apache helikopterlerinin görüldüğünü, maskeli görevlilerin sokaklarda dolaştığına vurgu yaptı.

ABD halkına seslenen Kaliforniya valisi, barışçıl protesto yapanlara da destek verdi. Newsom ayrıca Trump yönetiminin ülkeye fakirlik ve hastalık aşıladığını da öne sürdü.

7 Ocak'ta Minneapolis'te üç çocuk annesi Renee Good göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu görevlisi tarafından ateş edilerek öldürülmüş, yaşananların ardından pek çok şehirde protesto gösterileri düzenlenmişti.