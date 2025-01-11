Kaliforniya valisinden bağımsız soruşturma çağrısı: "Yangın muslukları kontrol edilsin"

Orman yangınlarının devam ettiği Kalirforniya'da Vali Gavin Newsom, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, yangın musluklarındaki aksaklık ve su tedarik sorunu gibi sıkıntılara dair açıklamada bulundu.

Newsom, yangınlarla mücadele etmek için her türlü kaynağa sahip olunduğundan emin olmak için cevaplara, dolayısıyla soruşturma yürütülmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.



Yangınların söndürülmesi esnasında oluşan yangın musluklarındaki su basınç eksikliği ve Santa Ynez Rezervuarından su tedarik edilememesi gibi sorunlara ilişkin bağımsız soruşturma talep ettiğini açıkladı.



Eyaletin su ve itfaiye yetkililerini, yangınlar sırasında belediye su sistemlerindeki su kaynağı ve su basıncı kaybının nedenlerini inceleyen bir rapor hazırlamaya yönlendirdiğini belirten Newsom, raporda gelecekte böyle bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken önlemlerin de yer alacağını bildirdi.



Newsom, Los Angeles Su ve Elektrik Departmanı ile Los Angeles kenti yetkililerinden, acil durumlar için mevcut su tedarikini sağlamak üzere hazırlık ve müdahale prosedürlerini inceleyen kapsamlı bir inceleme hazırlamalarını ve su basıncı kaybın ile su kaynaklarının kullanılamamasının nedenlerini belgelemelerini talep etti.