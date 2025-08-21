Kaliforniya'da bir kişi daha veba pozitif

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden sağlık yetkilileri, Tahoe Gölü çevresinde yaşayan bir kişinin veba testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yetkililer, kişinin Güney Tahoe’da kamp yaptığı sırada enfekte bir pire tarafından ısırılması sonucu hastalığa yakalandığını düşünüyor.

YETKİLİLERDEN ÖNLEM ÇAĞRISI

El Dorado Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hastanın evinde tedavi gördüğü ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.

El Dorado Belediyesi Halk Sağlığı Müdür Vekili Kyle Fliflet, “Veba, El Dorado County’nin yüksek rakımlı bölgeleri de dahil olmak üzere Kaliforniya’nın birçok yerinde doğal olarak bulunur. Özellikle vahşi kemirgenlerin yaşadığı bölgelerde yürüyüş, kamp veya açık hava aktiviteleri sırasında insanların ve evcil hayvanların önlem alması gerekir” dedi.

ABD'DE HER YIL ORTALAMA 7 VAKA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ülkede her yıl ortalama yedi insan veba vakası bildiriliyor.

Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu hastalık, genellikle pire ısırıkları veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşıyor.

Belirtiler, maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkabiliyor; ateş, titreme, halsizlik ve şişmiş lenf bezleri en yaygın semptomlar arasında. Veba, yaygın antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

Vakaların büyük çoğunluğu ABD’nin batısındaki kırsal bölgelerde görülüyor. Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı, bölgedeki kemirgen popülasyonlarını düzenli olarak denetliyor