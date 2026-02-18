Kaliforniya'da çığ felaketi. 9 kayakçı kayıp

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınası sırasında meydana gelen çığ altında kaybolan dokuz kayakçıyı arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, salı sabahı geç saatlerde 15 kişilik bir grubun çığa yakalandığını açıkladı. Nevada County Şerif Ofisi, salı akşamı yaptığı açıklamada altı kayakçının “çeşitli derecelerde yaralı” olarak kurtarıldığını bildirdi.

Ancak yoğun kar yağışı ve gün ışığının azalması nedeniyle zorlu koşullarda yürütülen çalışmalarda diğer dokuz kişiye henüz ulaşılamadı. Kurtarılan kayakçılardan ikisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

46 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Yetkililer, arama çalışmalarına 46 acil durum görevlisinin katıldığını belirtti. Kurtarma çalışmalarında çevredeki otellerin ve kayak merkezlerinin bünyesinde çalışan “yüksek eğitimli kurtarma kayak ekipleri” de görev aldı.

ÇIĞ RİSKİ “YÜKSEK” SEVİYEDE

Sierra Nevada sıradağlarını etkisi altına alan güçlü fırtına gün boyu devam ederken, meteoroloji uzmanları “beyaz perde” koşulları uyarısında bulundu.

Sierra Çığ Merkez, dağlık bölgelerde “yüksek” çığ tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Merkez, riskin çarşamba günü boyunca sürebileceğini bildirdi.

Sierra bölgesinde yaklaşık bin metre üzerindeki kesimlerde önümüzdeki 48 saat içinde yaklaşık 2 buçuk metre kadar kar yağışı görülebileceği, rüzgar hızının ise saatte 90 kilometreye ulaşabileceği aktarıldı.

ABD’de bu sezon şu ana kadar çığ nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti.