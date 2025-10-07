Kaliforniya'da feci kaza: Ambulans helikopter otoyola düştü

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde ambulans helikopter otoyola düştü. Kazada helikopterdeki üç mürettebat ağır yaralandı.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Sacramento İtfaiyesi’nden yapılan açıklamaya göre, helikopter yerel saatle 19.00 sularında düştü.

Kaza sonrası otoyolun doğu yönü tamamen trafiğe kapatıldı.

MÜRETTEBAT SIKIŞTI, VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

İtfaiye görevlisi Justin Sylvia, üç mürettebatın da hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını söyledi.

Yaralılardan biri enkazın altında sıkışırken, diğer ikisi olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekibi tarafından yol üzerinde bulundu.

Helikopterin altındaki yaralı, bir itfaiye görevlisi ve yaklaşık 15 vatandaşın yardımıyla kaldırılarak kurtarıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI VE TRAFİK KAOSU

Kaza sonrası çekilen görüntülerde kırmızı helikopterin devrilmiş halde olduğu, çevresine saçılmış enkaz parçalarının otoyolu kapladığı görüldü.

Trafiğe kapatılan otoyol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sacramento Belediye Başkanı Kevin McCarty, “59. Cadde’nin batısında, korkunç bir helikopter kazası yaşandı” diyerek yaralıların yerel hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Kaliforniya Otoyol Devriyesi, bölgedeki diğer yolların da süresiz kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını ve acil müdahale ekiplerine alan açmalarını istedi.