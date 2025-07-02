Kaliforniya'da havai fişek deposunda patlama

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmasının ardından büyük bir patlama yaşandı. Yolo County’de meydana gelen olayın ardından halktan bölgeden uzak durmaları istendi.



NBC News haber kanalının aktardığına göre, Yolo County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, Sacramento’nun güneydoğusunda yer alan Esparto bölgesi yakınlarındaki depoda başlayan yangının devam ettiği belirtildi. Olay yerinden yansıyan görüntülerde de patlamanın ardından gökyüzüne doğru bir ateş topunun yükseldiği, havai fişeklerin havada patlamaya devam ettiği görüldü.

YANGIN, DİĞER BİNALARA DA YAYILDI



Esparto İtfaiyesi’nden Curtis Lawrence, ekiplerin yerel saatle 17.50 sıralarında yangına müdahale ettiğini ve yangının birden fazla binaya yayılmış olduğunu aktardı. Lawrence’ın verdiği bilgilere göre, depoda birden fazla patlama meydana geldi.

Helikopterle havadan çekilen görüntüler de tesisteki en az bir binanın alevler içinde olduğunu, havaya saçılan havai fişeklerin patladığını ortaya koydu.



Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde çıkan yangın ve yaşanan patlamaların sebebinin halen bilinmediği ifade edildi. Yangın ve patlamanın yarattığı hasarı tespit etmek için bölgede dronelar uçuruldu.



Yaşanan patlama, çevrede yangınlara da sebep olurken, yangının 80 dönüm büyüklüğünde bir alanı kapladığı ifade edildi.



Yolo County “Oakdale Yangını” sebebiyle bölge sakinlerine tahliye emri verirken, bazı kişilerin gece saatlerinde bölgeye geri dönemesine izin verildi. 16 numaralı otoyolun güneyi için verilen tahliye emrinin halen geçerli olduğu ifade edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.