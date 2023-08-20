Kaliforniya'da Hilary Kasırgası alarmı: Eyaletin güneyinde OHAL ilan edildi

ABD’nin Kaliforniya Valiliği, yaklaşan Hilary Kasırgası nedeniyle eyaletin güneyinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, “Bu fırtınaya hazırlanmak ve müdahale etmek için tüm hükümeti seferber ediyoruz.” dedi.

Kaliforniya'da Hilary Kasırgası alarmı: Eyaletin güneyinde OHAL ilan edildi
Hilary Kasırgası 4. kategoriye yükseltildi: Saatteki hızı 225 km'ye çıktı

Hilary Kasırgası 4. kategoriye yükseltildi: Saatteki hızı 225 km'ye çıktı

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Kaliforniya, Hilary Kasırgası’na hazırlanıyor.

Kaliforniya Valiliği’den yapılan açıklamada, “Vali Gavin Newsom, Hilary Kasırgası'na müdahale ve kurtarma çabalarını desteklemek üzere Güney Kaliforniya'nın büyük bir bölümünde olağanüstü hal ilan etti. Hilary Kasırgası şu anda Ulusal Kasırga Merkezi'nin, Baja Kaliforniya (Aşağı Kaliforniya) ve Güney Kaliforniya da dahil olmak üzere Güneybatı 'ye 'felaket ve yaşamı tehdit eden sel' uyarısı yaptığı Kategori 2 kasırgasıdır. Şiddetli yağış ve şiddetli rüzgarlar da dahil olmak üzere kasırganın etkilerinin bugün başlaması ve Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.” denildi.

Kaliforniya'da Hilary Kasırgası alarmı: Eyaletin güneyinde OHAL ilan edildi - 1

Kaliforniya Valiliği’nden paylaşılan fotoğraflarda, ABD Ulusal Muhafızları’nın da kasırganın etkilerini hafifletmek üzere hazır tutulduğu görüldü. Valilik, 350 askerin görev için beklediğini bildirdi.

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