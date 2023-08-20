Kaliforniya'da Hilary Kasırgası alarmı: Eyaletin güneyinde OHAL ilan edildi

Kaliforniya, Hilary Kasırgası’na hazırlanıyor.



Kaliforniya Valiliği’den yapılan açıklamada, “Vali Gavin Newsom, Hilary Kasırgası'na müdahale ve kurtarma çabalarını desteklemek üzere Güney Kaliforniya'nın büyük bir bölümünde olağanüstü hal ilan etti. Hilary Kasırgası şu anda Ulusal Kasırga Merkezi'nin, Baja Kaliforniya (Aşağı Kaliforniya) ve Güney Kaliforniya da dahil olmak üzere Güneybatı ABD'ye 'felaket ve yaşamı tehdit eden sel' uyarısı yaptığı Kategori 2 kasırgasıdır. Şiddetli yağış ve şiddetli rüzgarlar da dahil olmak üzere kasırganın etkilerinin bugün başlaması ve Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.” denildi.



Kaliforniya Valiliği’nden paylaşılan fotoğraflarda, ABD Ulusal Muhafızları’nın da kasırganın etkilerini hafifletmek üzere hazır tutulduğu görüldü. Valilik, 350 askerin görev için beklediğini bildirdi.

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