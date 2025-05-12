Kaliforniya’da öğrencilerden Gazze için açlık grevi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukası devam ederken, ABD’deki California State Üniversitesi’nden 20’yi aşkın öğrenci, İsrail’in insani yardımları bloke ettiği için Gazze’de yaşanan açlığı protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı.



The Guardian gazetesinin haberine göre, San Jose State, Sacramento State, San Francisco State ve CSU Long Beach üniversitelerinden öğrenciler 5 Mayıs itibarıyla açlık grevine başladı.

Filistin’de Adalet için Öğrenciler isimli gruptan yapılan açıklamada, söz konusu “birleşik açlık grevi” eyleminin Gazze’de açlıktan ölme riski ile karşı karşıya olan 2 milyon Filistinli ile dayanışma amaçlı olduğuna dikkat çekildi. Öğrenciler, silah üreticilerine yapılan yatırımlara son verilmesi talebinde de bulundu.



“TRUMP YÖNETİMİ ÖĞRENCİ HAREKETİNDEN KORKUYOR”



San Francisco State Üniversitesi’nde açlık grevine başlayan öğrencilerden Max Flynt, grevi organize etmelerinde yardım blokajının etkili olduğuna işaret etti.



Flynt, “Geçen sene kullanılan protesto formları, özellikle de çadır kampları Birleşik Devletler’de fiili olarak yasa dışı bir hal aldı. Eğer bugün bir çadır kursanız neredeyse hemen polis çağrılır” diye konuştu.



Sacramento Üniversitesi’nden profesör ve Filistin’de Adalet için Akademisyenler mensubu Jaime Jackson da Gazze’deki gerçekler ile açlık grevinin sembolik bağlarının olduğuna işaret etti.



Jackson, “Bombardımanlar, öldürmeler ve insan haklarının çok büyük ölçekte ihlal edilmesi, devam eden bir mesele. Ancak son dönemde yaşanan ve gerçekten büyük olan olay, insani yardımların engellenmesi ve Gazze’deki insanların devam eden açlığı” diye konuştu.



Başkan Donald Trump döneminde Filistin’e destek veren öğrenci ve aktivistlerin karşı karşıya bırakıldığı baskıları değerlendiren Flynt ise “Trump yönetiminin öğrenci hareketinden korktuğu için bunu yaptığını biliyoruz. Ve geri geleceğinden korkuyorlar” dedi.