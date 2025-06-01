Kaliforniya'da polise ateş açıldı: 1 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yerel saatle cumartesi akşamı düzenlenen bir silahlı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetti, bir polis memuru yaralandı.

Fox News haber kanalının aktardığına göre, saldırı, Baldwin Parkı'nda yerel saatle 19.15 sıralarında meydana geldi. Baldwin Parkı polis şefi Robert López, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bölgede ateş açıldığı ihbarının üzerine olay yerine polis memurlarının sevk edildiğini bildirdi. Polis memurları bölgeye gittikten bir süre sonra saldırgan polislere ateş açtı.

Saldırganın açtığı ateş, iki polis memuruna isabet etti. Yaralanan polisler, Los Angeles County-USC Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memurunun durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.



Los Angeles Şerif Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, olay yerinde bir kişi daha ateşli silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Saldırıyla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin de olayda yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şüphelinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.