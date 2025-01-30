Kaliforniya'da süper sürü: Bin 500 yunus "parti verirken" görüldü

Deniz biyologları, bin 500’den fazla boz yunusun bir araya gelerek oluşturduğu nadir görülen "süper sürüye" tanıklık etti.



Genellikle 10 ila 30 hayvandan oluşan sürüler halinde dolaşan boz yunusların böylesine büyük bir küme halinde görülmesi oldukça ender rastlanan bir durum. Yaklaşık 3 metre uzunluğa ve yarım tona kadar ağırlığa ulaşabilen bu tür, beyaz yara izleriyle tanınıyor ve kıta sahanlıklarının derinliklerinde avlanmaya uyum sağlıyor.



Carmel Körfezi’nin besin açısından zengin suları, kaya balıkları, leopar köpekbalıkları, şişe burunlu yunuslar ve deniz aslanlarına ev sahipliği yaparak bölgeyi bir deniz yaşamı cennetine dönüştürüyor. Körfezin sığ havuzlardan 150 metre derinliğe kadar uzanan denizaltı kanyonu, deniz canlıları için ideal bir yaşam alanı sunuyor.



"ADETA PARTİ VERİYORLARDI"

Başlangıçta göç eden gri balinaları izlemek için bir gezi planlayan araştırmacılar, teknelerinin etrafını saran binlerce boz yunusu görünce büyük bir sürpriz yaşadı. Monterey Körfezi Balina İzleme Merkezi’nden deniz biyoloğu Colleen Talty, gördükleri manzarayı şu sözlerle anlattı:



"Harika vakit geçiriyorlardı. Her yere sıçrıyor, kuyruklarını suya vuruyor, tekneye doğru geliyorlardı. Büyük bir parti veriyor gibiydiler."



Deniz biyoloğu Evan Brodsky ise yunusların büyüklüğüne dikkat çekerek, "Görebildiğim kadarıyla ufka kadar uzanıyorlardı," dedi.



BOZ YUNUSLARIN İÇİN YENİ YAŞAM ALANLARI

Boz yunusların Arktik altı Norveç kıyıları gibi yeni bölgelerde de görülmesi, türün yaşam alanını genişlettiğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar, okyanuslarda artan insan faaliyetlerinin ve motorlu teknelerin çıkardığı düşük frekanslı seslerin, yunusların avlanma ve iletişim becerilerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.



Bilim insanları, boz yunusların hayatta kalmasını sağlamak için deniz ekosisteminin korunması gerektiğini vurguluyor.

